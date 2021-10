PARGHELIA-SAMBIASE 1-1

Parghelia: Bombai, Chiapparo, Araco S., Corigliano, Porcelli, Mazza, Calabria, Simonetti, Nesci, Contartese (23’ st Mari), La Rosa (31’ st De Leonardo). A disposizione: Cannitello, Ceravolo, Vasinton, Araco A., Fanelli, Tamburro, Carlino. Allenatore: Barbieri

Sambiase: Lucia, Miletta (19’ st Pilieci), Toscano (40’ st Scarpino), Morelli, Valente, Fortuna, Costa, Napoli (17’ st Gallo), Hanyn (10’ st Varrà), Angotti, Russo. A disposizione: Colacino, Tallari, Marrello. Allenatore: Neri

Marcatori: 15’ Simonetti rig. (P), 46’st Gallo (S)

Espulsi: 31’ st mister Neri (S), 38’ st Nesci per doppia ammonizione (P)

Ammoniti: Contartese, Calabria, Fanelli, Chiapparo, Fazzari (dirigente) per il Parghelia; Toscano, Valente, Lucia, Romagnuolo (viceallenatore) per il Sambiase

Un gol per parte tra Parghelia e Sambiase, con i giallorossi ad evitare la sconfitta nei minuri finali grazie a Paolo Gallo, in una partita in cui i padroni di casa hanno cercato di sfruttare al meglio il fattore campo dopo il vantaggio su rigore nel primo tempo realizzato da Simonetti.

Per mister Neri “un pareggio arrivato allo scadere che premia gli sforzi della squadra. La partita è stata caratterizzata da due episodi, due momenti decisi da due giocatori di categoria, Nesci da una parte, bravo a procurarsi il calcio di rigore, Gallo dall’altra, infallibile sotto porta. Alla fine è un pareggio giusto”.

Secondo il tecnico “abbiamo sofferto, lottato, siamo stati bravi a non perdere la testa, a rimanere concentrati. Nel secondo tempo la partita è stata molto maschia, noi avevamo grande foga per cercare il pareggio, loro volevano conservare il vantaggio ed è normale che ci siano stati tanti scontri. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi che nonostante le assenze hanno lottato e non hanno mai tirato indietro la gamba”.