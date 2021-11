Nel campionato di serie C femminile doppia vittoria per la Raffaele Lamezia nel fine settimana

Raffaele Lamezia Salumi della corte – Avolio Volley 3-0 (25-19 25-14 25-17)

RAFFAELE LAMEZIA SALUMI DELLA CORTE: Butera Au., Perri, Ruberto, Borelli (L2), Gambardella (L1), Brigante, Trovato, Trimboli, Butera Al., Papa., Torcasio, Mastroianni, Talarico. All. Grandinetti

AVOLIO VOLLEY CASTROVILLARI: Prackova, Guido, Siliveri, Festa, Ammirati, Armentano, Dramissino, Schifino, Genova. All. Graziano

Nel campionato di serie C femminile doppia vittoria per la Raffaele Lamezia.

Sabato sera la prima squadra ha battuto per 3-0 l’Avolio Castrovillari. Le ragazze, allenate da Giancarlo Grandinetti, hanno alternato momenti di buona pallavolo a momenti di black-out, dovuti al poco tempo avuto a disposizione per amalgamare i reparti. Di fronte un Castrovillari che sicuramente non è lo stessa squadra incontrata qualche mese fa, ma che ha un buon gruppo e delle individualità importanti.

Le lametine, che nel primo set hanno schierato una formazione molto sperimentale che ha ben figurato, sono state brave a ricomporsi nei momenti critici avuti in ognuno dei tre set e a portare a casa il risultato.

Il mister lametino Giancarlo Grandinetti dichiara: «partita che abbiamo gestito dall’inizio con tranquillità, come sempre giochiamo con delle pause dove forse subiamo un po’ troppo, però diciamo che la caratura della nostra squadra è nettamente superiore quest’anno a quella di Castrovillari, quindi tutto sommato un incontro positivo, ma soprattutto un incontro di verifica in virtù delle delle gare più importanti che verranno nei prossimi 10 giorni».

A trionfare 24 ore dopo è stata anche l’altra formazione, quella giovanile, che ha battuto 3-0 la Kermes Spezzano trovando la prima vittoria stagionale