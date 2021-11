Altro nuovo portiere per il Lamezia Terme che firma Alessandro Lai

Il Lamezia Terme comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere Alessandro Lai.

Nato a Cagliari, nel 2000, nell’ultima stagione il nuovo portiere gialloblu è stato protagonista del salto in Serie C dell’Acr Messina: nella squadra peloritana il portiere sardo ha collezionato circa 20 presenze, confermando tutte le qualità per le quali già si era distinto nelle stagioni precedenti.

Il giovane portiere gialloblu vanta già oltre 60 presenze in Serie D, categoria nella quale ha militato con le maglie del Ponsacco (Toscana), Tortolì e Latte Dolce Sassari (Sardegna). A completare il quadro si aggiunge l’esperienza in Eccellenza con l’Orrolese a inizio carriera.

Di seguito le prime dichiarazioni del neo giocatore gialloblu: «Sono orgoglioso di poter far parte dell’ambizioso progetto del Lamezia Terme. Non vedo l’ora di contribuire al raggiungimento del traguardo cui ambisce la società. Conosco bene le insidie che vi sono nel Girone I di Serie D, ma la squadra è molto forte e tutti uniti supereremo ogni ostacolo».

Lai oggi si è messo in mostra nel secondo tempo del test in famiglia gialloblu, cui invece non ha partecipato il pari età D’Andrea, che potrebbe così essere in uscita vista la presenza di 4 portieri al momento.