Test in famiglia tra prima squadra e juniores per il Lamezia Terme in vista dei rispettivi impegni nel fine settimana.

Ancora lavoro a parte per il centrocampista Corapi, che non ha preso parte all’allenamento con il resto dei compagni, mentre per il resto della rosa due tempi ad intensità sostenuta.

Con la maglia blu nel primo tempo hanno giostrato Guerra; Tipaldi, Sirignano, Miceli, Amendola; Bernardi, Salandria, Tringali; Umbaca, Maritato, Da Dalt.

Dall’altro lato del campo l’under 19 di mister Pullia rafforzata da qualche elemento under della prima squadra come Gentile, Rechichi, Verso, Provazza.

In rete per la prima squadra Tringali e Maritato con una doppietta a testa e singolo centro di Bernardi.

Nella seconda frazione carte nuovamente mischiate da mister Lio, con Catanzaro; Miliziano, Camilleri, Rechichi, Cesar; Maimone, Bezzon, Amendola; Bollino, Monteleone (Haberkon ha iniziato il tempo con l’under 19), Sandomenico.

In gol Amendola, 3 volte Bollino, Camilleri e Maimone.

Oggi vigilia di chiusura di calciomercato, e qualche altro movimento tra entrate ed uscita è attesa in casa gialloblu, tra elementi in cerca di maggiore spazio altrove e giocatori in prova su cui dare il giudizio in merito ad un eventuale tesseramento.