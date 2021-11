Quattro uscite ufficiali per chiudere il mercato del Lamezia Terme

Nel giorno della chiusura della finestra di calciomercato, il Lamezia Terme comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori: Andrea Gaudio all’AGS Soriano (per il centrocampista ex Sambiase l’avventura in gialloblu si era fermata nel ritiro toscano) e Roberto Ferrara (rientrato dopo un periodo di prova al Messina) al Foligno.

Annuncia, inoltre, che si sono consensualmente separate le strade tra il club e i calciatori Roberto Vitolo e Alessandro D’Andrea.

Ringraziando i calciatori per la professionalità dimostrata, auguriamo loro le migliori fortune umane e sportive