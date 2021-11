Roberto Antonelli firma per il Sambiase

Approda in giallorosso il difensore classe 1987 Roberto Antonelli. A due giorni dalla sfida casalinga contro il San Calogero Calimera, in programma domenica alle 14.30 al Gianni Renda e valida per il quinto turno nel girone C di Prima Categoria, l’organico a disposizione di mister Giuseppe Neri si arricchisce di un nuovo elemento.

Queste le parole del difensore che in passato ha vestito le maglie di Deliese, Vigor Lamezia, Villaggio Europa Rende, Praia Tortora, Campora e Gioiese: “Sono contento di arrivare in una piazza importante come Sambiase. Lavorerò duramente per farmi trovare pronto e ricambiare la fiducia di tutto l’ambiente del Sambiase calcio”.

Così, invece, il direttore sportivo giallorosso Gianmarco Lucchino: “Con Roberto è stata una trattativa al fotofinish vista l’imminente chiusura del mercato fissata per le 19 di oggi. Antonelli è un difensore esperto ed affidabile, indubbiamente era il prototipo di difensore che stavamo cercando per andare a completare un reparto già attrezzato ma allo stesso tempo molto giovane. Le sue esperienze precedenti al suo approdo in giallorosso parlano per lui. Ringrazio l’Asd Gioiese 1918 per la disponibilità e professionalità mostrataci nel procedere al trasferimento di Roberto in tempi così brevi”.