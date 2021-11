Sarà Davide Mazzei a rappresentare il Centro Sport Karate Lamezia al Campionato Italiano di Karate Fijlkam classe cadetti

Sarà l’atleta Davide Mazzei a rappresentare il Centro Sport Karate Lamezia, affiliata fijlkam dal 1985, nel fine settimana al Campionato Italiano di Karate Fijlkam classe cadetti finale Nazionale che si svolgerà al Palapellicone di Ostia Lido.

Dopo aver superato le fasi Regionali organizzate dal Comitato Regionale Calabria settore Karate tenute a San Marco Argentano lo scorso 17 ottobre, Mazzei ha ottenuto la qualificazione al Campionato Italiano Cadetti classe 14-15 anni è sarà guidato dal Maestro Mario Amendola in questa importante competizione.

Grande soddisfazione del Presidente Dott.ssa Jessica Amendola e da tutta la società per la qualificazione ottenuta la quarta finale Nazionale per gli atleti del Centro Sport karate, un grosso in bocca al lupo per la finale Nazionale.