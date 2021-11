Lamezia Terme a Portici senza solo Camilleri e Trotta

Sono 23, sugli attuali 25 elementi in rosa, i convocati del Lamezia Terme in vista della trasferta di domani in casa del Portici.

Fuori dalla lista il difensore squalificato Camilleri, ma anche l’attaccante classe ’02 Trotta, mai rientrato fino ad ora a pieno nelle rotazioni della prima squadra.

Mister Lio ha così preferito portare tutti gli effettivi con sè in Campania, compreso Corapi che in settimana si era allenato a parte per recuperare dai problemi fisici.

Con la chiusura del mercato si sono definite le operazioni in uscita, ed i 3 sudamericani in prova (un difensore e 2 elementi offensivi) non sono stati ancora ufficializzati. Si può parlare di tesseramento saltato anche per Herrera, visto che l’attaccante cileno dopo i primi allenamenti successivi al suo annuncio ha avuto problemi relativi al visto, ed ora non si trova neanche più a Lamezia Terme.

Torna con una sconfitta da Cittanova l’under 19 gialloblu, battuta per 2-1: per i padroni di casa in rete De Luca e Giorgi, per gli ospiti in gol ancora Monteleone.