VIGOR LAMEZIA: Mascaro (1’st Cerra), Palumbo, Gallo, Sisca (9’st Catanzaro 20’st Di Cello), De Grazia, Fioretti, Russo, Mano, Vaccaro, Michienzi, Cannella.

A disp. Chirico, Bilotta, Cossu, Gaetano, Serratore, Cuomo.

All.: Fioretti.

CITTA’ DI GUARDAVALLE: Bevilacqua, Fraietta G (27’st Chiera G), Fraietta A (36’st Guido), Amato (12’st Primerano 45’st Tassone), Chiera L, Calabrese, Romeo, Messineo D (25s’t Minervino), Iriebisaro, Tedesco, Marino.

A disp.: Scuteri, Messineo R, Vetrano, Garzaniti.

All. Scidà.

ARBITRO: Melino di Crotone

RETI: 10’pt Chiera L, 13’pt Russo (rig), 39’st Guido

NOTE: spettatori 200 circa. Espulso al 42’pt mister Scidà per proteste.

Ammoniti: Fraietta G, Fioretti, Chiera L, Palumbo, Messineo D, Guido, Bevilacqua

Angoli: 2-5. Rec: 2’pt, 5’st

Prima sconfitta stagionale per la Vigor Lamezia, che offre una prestazione poco incisiva nella metà campo avversaria e paga poi nella ripresa al cospetto del Guardavalle

PRIMO TEMPO

1′ girata di testa da parte di Tedesco fuori dallo specchio

2′ ci prova Marino, palla facile preda di Mascaro

10′ punizione vincente di Chiera L che si infila tra palo e portiere dopo aver sorpreso Mascaro passando sotto la barriera

13′ su un pallone arrivato da calcio da fermo Fioretti viene fermato fallosamente in area di rigore da Tedesco, procurandosi così la massima punizione: dagli 11 metri Russo pareggia il conto delle reti con Bevilacqua ad indovinare l’angolo

23′ punizione di Romeo sulla testa di Marino, palla centrale tra le braccia di Mascaro

30′ Mano controlla palla al limite dell’area ma calcia malamente a lato

41′ controllo e tiro al volo di Marino, Mascaro respinge con i pugni

47′ ultimo pallone utile le primo tempo scodellato in area avversaria dal Guardavalle, in uscita Mascaro perde la palla e si scontra con un altro giocatore, Tedesco non riesce ad indirizzare in porta la sfera. Per il portiere di casa necessario durante l’intervallo l’intervento della barella.

SECONDO TEMPO

1′ Cerra prende il posto di Mascaro tra i pali dei padroni di casa

4′ Iriebisaro taglia bene tra i difensori nel ricevere l’assist di Fraietta, ma poi si defila troppo e conclude a lato ben controllato da De Grazia

23′ Michienzi prova la botta su punizione dai 30 metri, pallone ampiamente a lato

33′ Iriebisaro ha la palla buona in corsa, ma sbaglia totalmente la conclusione in corsa

39′ Guido riporta in vantaggio gli ospiti, dopo che Iriebisaro aveva difeso bene palla al limite dell’area servendo poi il nuovo entrato che ha piazzato il pallone sotto la traversa

48′ pallone lungo di Calabrese per Tedesco, Cerra è provvidenziale in uscita a respingere il tiro

49′ Michienzi spedisce in area su calcio di punizione, sulla respinta della difesa Russo prova la girata al volo che si spegne a lato