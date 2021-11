BASKETBALL LAMEZIA – CLUB BASKET IRPINIA 95-57

(28-18, 56-31, 81-42)

BASKETBALL LAMEZIA: Romeo 3, Spasojevic 12, Monier 15, Tartamella , Terreni 17, Cerra, Ferretti 7, Sakellariou 28, Giampà F , Malvaso, Miscimarra, Giampà G 13. Coach: Barilla.

CLUB BASKET IRPINIA: Ferrara 5, Kuburovic 5, Mikalajunas 9, Mazzarese 24, Barraz 4, Del Vacchio 2, Iannicelli F 3, Sabatella, De Blasi, Iannicceli A 5. Coach Marzullo.

Poker di vittorie in campionato per il Basketball Lamezia che batte il Club Irpinia 95-57, in una gara messa in cassaforte già nel primo tempo, gestita bene sia in difesa che in attacco, con in doppia cifra 5 elementi diversi.

Gialloblu che fanno ruotare tra gli elementi a disposizione anche i giovani Cerra e Malvaso (a fare spazio in distinta Grande e Conti), facendo debuttare anche in casa la nuova divisa già indossata la prima volta a Potenza.

Buona partenza dei lametini (15-6) e coach Marzullo ferma il gioco a 4:45 dal primo riposo per cercare di ristabilire le giuste idee. Al primo riposo si va però con il vantaggio delle fenici in doppia cifra, 28-18, con metà dei punti gialloblu a firma Sakellariou.

Nel secondo quarto il divario viaggia quasi costantemente sui 20 punti, e all’intervallo lungo si va sul 56-31.

Partita che si incanala verso un ultimo parziale di garbage time sull’81-42 per Lamezia con cui si va all’ultimo riposo.

Sul 95-45 campo anche per i giovanissimi Cerra e Malvaso dall’under 17, con il punteggio finale che recita 95-57.