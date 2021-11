Sabato con 2 vittorie ed 1 sconfitta per la Raffaele Lamezia.

In serie B la compagine maschile torna dalla trasferta in casa del volley Partinico con i 3 punti frutto di un 3-1 con i set centrali vinti ai vantaggi. Gialloblu, in formazione rimaneggiata, che conquistano il primo set per 16-25 ed il secondo per 25-27, pagando poi la stessa moneta nel terzo andato ai medesimi vantaggi ma a favore dei padroni di casa. Ultimo parziale chiuso sul 15-25 da Sacco e compagni che così mantengono la vetta del girone a punteggio pieno dopo 4 giornate in coabitazione con il Letojanni.

Vittoria più netta al Palasparti nel campionato di serie C per la prima squadra femminile, che batte 3-0 la Baxter Lorica Parco Natura con i parziali di 25-11, 25-14, 25-12.

Trasferta in casa della Polisportiva Elio Sozzi amara invece per l’altra squadra gialloblu femminile, con Giampà e compagne che perdono per 3-0 con i parziali di 25-19, 25-17, 25-21.