SAMBIASE-SAN CALOGERO CALIMERA 2-3

Sambiase: Lucia; Perri, Miletta (48’ st Tallari), Morelli, Valente; Fortuna (39’ st Gallo), Gigliotti; Russo (19’ Napoli), Costa, Angotti (33’ st Varrà); Zurlo. A disposizione: Colacino, Pilieci, Cincotta, Tallari, Varrà, Diop, Gallo, Scarpino, Napoli. Allenatore: Romagnuolo (Neri squalificato).

San Calogero-Calimera: Sgrò, Galati, Pisano F., Pisano A., Aquilano, Sangare, Monteleone A. (’94) (38’ Monteleone A. ’86), Toscano, Monteleone M. (9’ st Marasco), Di Siena, Taccone (24’ Maiga). A disposizione: Calabria, Zinnà, Curello, Maccarone, Monteleone A. (‘86), Maiga, Prestia, Bresci. Allenatore: Romano

Arbitro: Gabriele Carmelo Fedele di Reggio Calabria

Marcatori: 12’pt Monteleone M. (SCC), 15’pt Zurlo (S), 7’ st’ Morelli (S), 33’ st Toscano rig. (SCC), 46’ Marasco

Ammoniti: Taccone e Marasco per il San Calogero Calimera, Angotti, Napoli, Gigliotti e Morelli per il Sambiase.

Sconfitta in rimonta e silenzio stampa per il Sambiase, che al “Gianni Renda” cede per 2-3 al San Calogero – Calimera, con gol degli ospiti arrivato nel primo minuto di recupero.

I giallorossi sono così fermati per la prima volta tra le mura amiche, stazionando a metà classifica a soli 3 punti dalla vetta.