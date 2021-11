Vittoria con il minimo scarto per il Lamezia Terme sul campo del Portici che vale il secondo posto in classifica

PORTICI: Della Valle, Izzo, Maranzino, Russo, Scala, Carrotta, Stallone (23’st Marino), Manfrellotti, Elefante, Romano, Calvanese (42’st Filogamo).

A disp: Schaeper, Cirillo, Silvestre, De Luca, Castagna, Esposito, Riccio.

All. Sarnataro

LAMEZIA TERME: Lai; Tipaldi, Sirignano (10’st Rechichi), Miceli, Miliziano (28’st Corapi); Bezzon (12’st Provazza), Salandria, Maimone; Bollino (15’st Da Dalt), Haberkon, Umbaca (12’st Bernardi).

A disp: Gentile, Tringali, Verso, Maritato.

All. Lio.

ARBITRO: Agostoni di Milano (assistenti Cossovich di Matera e Marra di Milano).

RETI: 45’pt Haberkon

Vittoria di misura per il Lamezia Terme sul campo del Portici che vale il secondo posto in classifica, al momento solitario (l’Acireale con una gara in meno potrebbe eguagliare al massimo i 22 punti gialloblu), con anche qualche imprevisto di troppo.

In Campania si sono infatti registrati gli infortuni di Bollino (il subentrato Da Dal sarà poi protagonista dell’assist per il gol vittoria di Haberkon) nel primo tempo, e di Sirignano nella ripresa, con il giovane Rechichi ad esordire così al centro della difesa al fianco di Miceli, arrivato di recente nel mercato di riparazione, per una coppia di difensori centrali inedita vista la squalifica di Camilleri.

Giallobu che hanno retto botta però alle sortite avversarie (migliore occasione nel primo tempo quando Elefante servito da Carrotta centra il palo), difendendo il minimo vantaggio fino ad oltre il novantesimo.

Ad inizio gara in unione al grave lutto che ha colpito la comunità di Portici, il Lamezia Terme ha omaggiato la memoria dei due tifosi locali prematuramente scomparsi.