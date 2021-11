Prima categoria

Vittoria di misura per la Vigor 1919, alla quale contro il Girifalco basta una rete di Perri fotogallery

Il non aver chiuso la gara ha così dato la speranza agli ospiti, che nella ripresa hanno anche la preziosa doppia occasione per pareggiare i conti, ma a far bella figura è il neo arrivato Colosimo per i padroni di casa

VIGOR 1919: Colosimo, Calidonna, Cittadino, Perri (46’st Giudice), Bubba, Rizzuto, Rondinelli (28’st Tarzia), Biwang, Zaffino (29’st Scarpino), Leta, Buccinà (49’st Simonetti). A disp.: Vecchio, Gibin, Gallo, Minicozzi, Serra. di 6 Galleria fotografica vigor girifalco







All.: Viterbo. GIRIFALCO: Stranieri R, Palaia (26’st Randò), Conidi L, Signorello, Fodaro, Ferraina (10’st Mandiang), Vonella V, Conidi D (1’st Stranieri G), Quirino, Vonella L, Chiellino (18’st Sanyang). A disp.: Conte, Viscomi, Touray, Rosanò, Ceniviva. All. Loiarro. ARBITRO: Costantino di Reggio Calabria RETI: 13’ pt Perri NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Chiellino, Perri, Ferraina, Rizzuto, Quirino, Scarpino Angoli: 8-3. Rec: 2’pt, 9’st Vittoria di misura per la Vigor 1919, alla quale contro il Girifalco basta una rete di Perri nel primo tempo, in cui i biancoverdi avrebbero potuto anche concretizzare qualche altra occasione. Il non aver chiuso la gara ha così dato la speranza agli ospiti, che nella ripresa hanno anche la preziosa doppia occasione per pareggiare i conti, ma a far bella figura è il neo arrivato Colosimo per i padroni di casa PRIMO TEMPO 6′ Perri impegna Stranieri nel primo intervengo, pallone deviato a lato 7′ Buccinà prova il tiro al volo nell’area piccola, palla svirgolata in curva nord 13′ Perri porta in vantaggio la Vigor appoggiando in rete l’assist di Buccinà che aveva ben guadagnato il fondo 15′ tentativo di lob di Leta che si spegne a lato 22′ Chiellino brucia Rizzuto, scambio con Quirino e palla di ritorno con conclusione a lato 25′ Perri prova dalla distanza, nessun pensiero per Stranieri 26′ tiro al volo di Rondinelli, il portiere risponde presente 38′ cross di Rondinelli, spizzata di Zaffino e tentativo di rovesciata di Buccinà: buona idea, pessima resa 43′ Zaffino prova la giocata dalla distanza, pallone fuori bersaglio SECONDO TEMPO 3′ Buccinà serve Biwang dentro l’area, deviazione sul primo palo salvata in corner dal portiere 20′ Sanyang prova dalla distanza ma palla ampiamente a lato 23′ Fodaro scatta sul filo del fuorigioco e dalla sinistra cerca di accentrarsi e chiudere sul primo palo, Colosimo fa buona guardia toccando in corner 33′ Girifalco vicino al pareggio: Giuseppe Stranieri dalla destra si incunea in area e serve sul palo opposto Mandiang che conclude debolmente, Biwang spazza e su Fodaro salva Colosimo alzando in corner 41′ il portiere del Girifalco su cross di Perri perde il possesso del pallone, rimediando poi da terra al tentativo di tap in di Scarpino 53′ punizione di Simonetti, Stranieri alza sopra la traversa

