Vittoria ed allungo in testa in classifica per la Promosport che batte 2-0 al “Rocco Riga” l’Atletico Maida.

Per la compagine di mister Morelli gara messa in discesa già nel primo tempo, con Russo a siglare il vantaggio al 28′ su calcio di rigore, e Scozzafava a siglare il raddoppio al 37′.

Con questi 3 punti i biancoblu allungano a +6 sulle dirette inseguitrici, Juvenilia Roseto e Villaggio Europa Rende, con subito dopo Praia Tortora e Rossanese attardate di 1 punto.

Per l’Atletico Maida ancora viva la lotta nella zona salvezza, data la classifica corta (8 squadre in 6 punti), ma bisognerà anche ritrovare al meglio la condizione data la lunga lista di infortunati di questo inizio di stagione.

Gara senza reti a Soveria Mannelli per la Garibaldina, che non concretizza così l’occasione di fare bottino pieno in uno scontro diretto casalingo come quello contro il Cutro. Con 10 punti in classifica i giallorossi del Reventino hanno però ancora 3 lunghezze di vantaggio sulla zona play out.