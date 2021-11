Lanciata raccolta fondi per un nuovo defibrillatore per la Cestistica Lamezia 2.018

Un nuovo defibrillatore per la Cestistica Lamezia 2.018, parte la raccolta fondi per proteggere i mini atleti e garantire lo sport in sicurezza

“Vogliamo dare ancora più sicurezza ai nostri mini atleti ed alle loro rispettive famiglie, per questo abbiamo intenzione di dotarci di un nuovo e ancor più efficiente defibrillatore, per cardio proteggere i luoghi in cui svolgiamo la nostra attività sportiva”. A parlare sono i lametini Massimo Desumma, Gennaro Rubino e Giuseppe Adone, fondatori della Cestistica Lamezia 2.018, un’associazione no profit che diffonde il gioco del Mini e Basket.

I tre ragazzi, che per anni hanno giocato in diverse società di pallacanestro della città di Lamezia Terme, ora hanno deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per acquistare il nuovo defibrillatore.

“La nostra – spiegano sulla piattaforma online i promotori dell’iniziativa – è un’associazione no profit che si pone come obiettivo quello di diffondere il gioco del Mini & Basket in città, nei paesi dell’hinterland tagliati spesso fuori per carenza di strutture e materiale umano, nonché nelle scuole dell’infanzia e quelle primarie. Nel 2019 siamo stati la prima associazione cestistica a portare il gioco del Minibasket nei paesi di Gizzeria, Conflenti, Nocera e Soveria Mannelli!”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/aiuta-cestistica-lamezia-ad-essere-cardioprotetta