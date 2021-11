Domenica la 10 km della panoramica lametina per master, giovani e categorie professionali

Presentazione della terza new edition della Panoramica di Primavera, che si svolgerà questa domenica viste le restrizioni per il Covid vigenti fino a poco tempo fa, promossa dall’associazione sportivo dilettantistica “Nicholas Green” in collaborazione con Violetta Club e AVIS provinciale di Catanzaro.

In conferenza stampa si sono così alternati il presidente dell’Asd “Nicholas Green” Pietro Gatto, il sindaco Paolo Mascaro, l’assessore allo sport Luisa Vaccaro, il presidente regionale Fidal Vincenzo Caira, il presidente regionale Libertas Sport Santino Mineo, il vicepresidente regionale Csen Luigino Papaleo, il Presidente Provinciale Catanzaro Avis Franco Parrottino, il presidente gruppo intercomunale Aido “Letizia Senese” Sebastiano Senese, il presidente regionale della Società Italiana di Promozione della Salute Giuseppe Furgiuele.

La manifestazione, patrocinata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN), dal Comitato Regionale Calabria Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e dal centro sportivo nazionale Libertas, riprende dopo i due anni di stop dovuto all’emergenza sanitaria.

In occasione della Panoramica, la città di Lamezia ospiterà la settima prova del Campionato Regionale di Società Master di Corsa su strada Fidal e la terza prova di campionato regionale Libertas Sport categorie promozionali (3-14 anni su varie distanze).

Gatto ha fornito un ampio excursus storico della manifestazione, spiegando poi il percorso di 10 km: partenza da corso Numistrano, salita lambendo il centro storico di Nicastro, scollinando e ritornando su Corso Numistrano tramite via Indipendenza, ricordando anche il recente film “L’Afide e la formica” che filma anche alcuni tratti del programma illustrato rievocando una maratona di Sant’Antonio. Attese 46 squadre da tutta la Calabria, con attenzione anche per le famiglie e le varie categorie professionali (premi per i primi 3 classificati uomini e donne sulle 28 professioni stilate), aprendo la collaborazione anche con la Lucky Friends per gli atleti speciali. Iscrizioni già aperto online e la sera sull’isola pedonale, con costo di 10 euro per gli over 14 anni e 4 per gli under.

Per Caira è la prima uscita ufficiale dopo l’elezione avvenuta domenica: «non sarà una gara semplice sia per l’organizzazione che per gli stessi atleti. Sarà un percorso tecnico, di certo non facile per chi non avrà una giusta preparazione. Nel nostro piccolo in Calabria le manifestazioni sono un momento di confronto tra le società, che però devono essere anche capaci di avere un proprio settore giovanile e poter usufruire di strutture adeguate per allenarsi», citando il caso dello stadio “Carlei”, per il quale la Provincia di Catanzaro ha ottenuto un finanziamento di 700.000 euro nell’ambito di sport e periferie in cui è prevista anche la riqualificazione della pista di atletica leggera (che al momento però è stata raschiata via), ma è anche al centro di ipotesi di investimenti privati se l’avventura del Fc Lamezia Terme dovesse portare al professionismo già dalla prossima stagione.

L’altra pista di atletica presente in città è quella del “Gianni Renda”, che però inizia in più punti a mostrare qualche segno dell’usura e passare del tempo.