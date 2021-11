Panoramica di Primavera, da questa sera ritiro pettorali e pacchi gara su Corso Giovanni Nicotera

Tutto pronto per la terza new edition della Panoramica di Primavera, con partenza da Corso Numistrano domenica 14 novembre. La manifestazione, promossa dall’associazione sportivo –dilettantistica “Nicholas Green” in collaborazione con Violetta Club e Avis Provinciale di Catanzaro, ospiterà l’ottava prova del Campionato Regionale di Società Master di Corsa su Strada Fidal, la terza prova di campionato regionale Libertas Sport categorie promozionali e la gara “non competitiva” per le categorie professionali, gli appassionati e tutti coloro che vorranno trascorrere una mattinata all’insegno dello sport e dello stare insieme correndo o camminando.

Da oggi fino a sabato sera, al gazebo allestito dall’associazione “Nicholas Green” sull’isola pedonale di Corso Giovanni Nicotera, sarà possibile ritirare i pettorali e i pacchi gara per quanti hanno già effettuato l’iscrizione e per quanti vorranno iscriversi nei prossimi giorni: il gazebo e punto iscrizioni sarà attivo oggi e domani dalle 18 alle 20 e sabato 13 novembre dalle 9 alle 20. Per rispettare in maniera rigorosa le prescrizioni anti-Covid previste dal Coni per le manifestazioni sportive, i partecipanti sono sollecitati dall’associazione a recarsi nei prossimi giorni al gazebo per effettuare le procedure necessarie (green pass e autocertificazione), per non determinare situazioni di disagio e affollamento domenica mattina.

Domenica 14 novembre l’area gara su Corso Numistrano aprirà intorno alle ore 8. Domenica mattina saranno installati quattro punti di segreteria sui due lati di Corso Numistrano, due zona servizi sociali del Comune e gli altri due nei pressi della villa comunale; in ogni caso i partecipanti sono caldamente sollecitatati a iscriversi online sul sito www.panoramicadiprimavera.it o presso il punto iscrizioni gazebo su Corso Giovanni Nicotera fino a sabato sera, per espletare con calma tutte le procedure di sicurezza richieste. Alle 9 partirà la gara promozionale per bambini e ragazzi. Alle 10.15 la gara competitiva e non competitiva per le diverse categorie.

L’associazione “Nicholas Green” ringrazia sin da ora i volontari di tutte le associazioni che si occuperanno di garantire lo svolgimento della manifestazione all’insegna della sicurezza e del rispetto delle regole: Radio Club Lamezia c.b., Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS), Croce Rossa Italiana, Odv San Pio Lamezia, Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, Fare Ambiente, i gruppi Scout Lamezia Terme 1 e 5. Grazie sin da ora all’amministrazione comunale e agli uffici del Comune, alla Polizia Municipale e alla Polizia di Stato per il supporto costante per tutto l’iter di organizzazione della manifestazione