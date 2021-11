La Raffaele Lamezia ospita questo pomeriggio la Saber Palermo dopo la sconfitta ai play off

La Raffaele Lamezia ospiterà questo pomeriggio alle 18.30 al Palasparti la Saber Palermo, partita che ha un sapore di rivalsa, avendo la squadra siciliana lo scorso campionato eliminato i lametini ai playoff di serie B.

Porfida e compagni scenderanno in campo motivatissimi e desiderosi di riscattare la prova opaca di giugno, che ha definitivamente interrotto i sogni di gloria della Raffaele.

Luca Torchia, team manager della squadra, rimarca come “quella che andiamo ad affrontare è una delle partite più difficili del girone. La classifica non deve ingannare, Palermo ha giocatori esperti e dirà la sua anche quest’anno. Giocatori come Blanco e Gruessner, citandone solo alcuni, sono ancora un vanto per la categoria. Noi dalla nostra abbiamo il vantaggio di giocare in casa e consapevoli dei nostri mezzi daremo tutto per conquistare i tre punti per allungare la striscia di vittorie”.