Domani in occasione della nona giornata di campionato, per la Promsport trasferta in casa della Denis Bergamini Rossoblu presso lo stadio “Comunale R. Magro”.

Nella scorsa giornata la Promosport si è imposta per 2-0 ai danni dell’Atletico Maida, mentre la compagine cosentina si è dovuta accontentare di un pareggio nel derby con il Villaggio Europa Rende. Tuttavia, nel recupero infrasettimanale, i Rossoblu riescono a fermare la Juvenilia, una delle favorite alla vittoria finale nonché diretta concorrente della compagine di mister Morelli.

In seguito a questo risultato, la Promosport si è confermata in vetta alla classifica con 6 punti di distacco dalla Juvenilia.

A presentare la gara il portiere Nicolas Brunazzo, che nelle ultime due partite, con delle ottime prestazioni, non solo ha acquisito maggiore sicurezza ma ha ripagato in pieno la fiducia di mister Morelli: «veniamo da un’importante vittoria con l’Atletico Maida che ci ha permesso di confermarci in vetta alla classifica, ma siamo consapevoli di quanto sia difficile mantenere questo primato. Domenica affronteremo i Rosso Blu, freschi di vittoria su un campo molto difficile come quello della Juevenilia, per cui dobbiamo essere impeccabili per portare a casa i 3 punti. Questo mese è cruciale per via degli impegni che dobbiamo affrontare. Questo fine settimana scenderemo in campo con la stessa fame di vincere delle prime otto partite, vogliamo fare del nostro meglio per dimostrare che la nostra posizione in classifica non è un caso».