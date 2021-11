Il 24 novembre visita alla scuola calcio Promosport di Antonio Galasso, istruttore del Centro Tecnico Nazionale di Coverciano

Prosegue l’attività di crescita e rinnovamento professionale del settore giovanile della Promosport.

Dando seguito alle riunioni tecniche mensili già svolte insieme a tutti i tecnici del settore giovanile coordinate dal direttore tecnico Alessandro Vinci insieme a mister Ernesto Gabriele, anch’egli componente organizzativo del settore giovanile, mercoledì 24 novembre alle 17, farà visita alla scuola calcio mister Antonio Galasso, istruttore del Centro Tecnico Nazionale di Coverciano.

L’incontro, che si terrà presso lo stadio Riga di Sant’Eufemia, è un prezioso appuntamento di formazione calcistica per i tecnici. Mister Galasso presenterà, infatti, una serie di lavori ed esercitazioni sul campo stimolando riflessioni sui metodi proposti per incentivare la crescita tecnica e non solo dei nostri ragazzi. La giornata si concluderà con un incontro di analisi tecnica presso la sala multimediale GLS messa a disposizione dal Presidente Folino Raso.