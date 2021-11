Lamezia Terme in trasferta contro il Paternò senza gli acciaccati Bollino e Sirignano, recupera Salandria

Lamezia Terme chiamato a dare continuità alla corsa al primo posto quest’oggi nella trasferta contro il Paternò.

In settimana hanno svolto lavoro a parte per problemi fisici Trotta, Salandria, Bollino, Sirignano, oltre al lungodegente Talarico, e nei 22 convocati da mister Lio recupera solo l’ex centrocampista della Reggina, con possibile quindi ballottaggio con Corapi in corso di gara.

Buone notizie dall’under 19, che al “Gianni Renda” ha battuto 4-2 il Rotonda Calcio: di Monteleone, doppietta di Fascetti e Vaccaro le reti gialloblu, un autogol e Napolitano per gli ospiti. Prima vittoria quindi per i ragazzi di mister Pullia dopo 2 pareggi e 3 sconfitte nelle precedenti 5 giornate.