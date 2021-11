I risultati della terza new edition della Panoramica di Primavera

Circa 700 partecipanti tra agonisti, promozionali, non competitivi e camminata a passo libero. Circa 20 associazioni lametine e dell’hinterland coinvolte, tra safety e security e procedure per garantire il rispetto dei protocolli anti-Covid. Un “esercito” di oltre 100 volontari. Questi alcuni numeri della terza new edition della Panoramica di Primavera, promossa dall’associazione sportivo – dilettantistica “Nicholas Green” in collaborazione con Violetta Club e Avis Provinciale di Catanzaro, che si è svolta ieri regalando alla città di Lamezia Terme una mattinata all’insegna dello sport e del benessere, lanciando un messaggio di ripresa e di speranza dopo il lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria e che ha portato allo spostamento a novembre della storica kermesse sportiva lametina primaverile.

A vincere l’ottava prova del campionato regionale Master CdS su strada Domenico Tucci dell’associazione sportivo-dilettantistica “Libertas Atletica Lamezia” con il tempo di 0:35:44; per le donne vince Francesca Paone, dell’associazione sportivo –dilettantistica “Fiamma Atletica Catanzaro”.

L’itinerario del percorso, partito da un Corso Numistrano divenuto per un’intera mattinata una vera e propria “cittadella dello sport”, tra bandiere degli Stati dei 5 continenti e generazioni diverse accumunate dalla stessa passione per lo sport e lo stare insieme, ha raggiunto il Castello Normanno-Svevo di San Teodoro, proseguendo per Magolà, Fronti, Zangarona, Via Indipendenza e Ponte di Sant’Antonio, toccando, come da tradizione, alcuni dei punti più suggestivi della città della Piana.

Monumentale la mostra fotografica storica delle varie edizioni della Panoramica di Primavera, sin dal 1979, con esposizione di 1200 emozionanti foto di una Lamezia magica realizzata dalla tipografia Perri e dai valorosi 7 professionisti della ditta di Mario e Natale Mercuri Group di Lamezia Terme.

Una manifestazione sportiva patrocinata dalle federazioni sportive regionali rappresentate ieri a Lamezia dal presidente regionale della Federazione di Atletica Leggera Fidal Enzo Caira, dal presidente regionale Ente Promozione allo Sport Libertas Sport Santino Mineo, dal vicepresidente regionale Ente Promozione allo Sport Csen Luigi Papaleo, dal segretario regionale Ente Promozione allo Sport Csen Sergio Servidone.

Presenti i presidenti di Avis Provinciale Catanzaro Franco Parrottino, Aido Gruppo intercomunale “Letizia Senese” Sebastiano Senese, la presidente dell’Adisco Lamezia Inese Pugliese, il presidente del Rotary Club Lamezia Domenico Miceli, il segretario del Lions Club Lamezia Attilio Gatto, il presidente della Società Italiana Promozione della Salute Calabria Giuseppe Furgiuele, il capo clan del gruppo Scout Lamezia Terme 1 Caterina Bettega, la presidente dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport Falerna Marina Caterina Bortolusso.

A coronare la manifestazione, la presenza di Mario Vitale, regista del film “L’Afide e la formica”, che ha consegnato il premio del memorial Mario Gatto al vincitore della gara maschile, delle sorelle Simona e Maria Concetta Torchiato che hanno consegnato il premio del memorial Angelino Torchiato alla vincitrice della gara femminile e la presenza di Armando Gatto e di Renato Gatto, rispettivamente figlio e fratello di Mario Gatto.

Un lavoro meticoloso di organizzazione e programmazione, coordinato con professionalità e abnegazione dal presidente della “Nicholas Green” Pietro Gatto, realizzato grazie ai tantissimi volontari che hanno partecipato, tra la fase preparatoria e lo svolgimento della manifestazione: 18 volontari dell’associazione “Fare Ambiente”, 14 volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, 7 volontari dell’associazione “Radio Club Lamezia”, 6 volontari dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, 11 volontari dell’associazione “Vespa Club Lamezia”, 40 volontari Avis e 15 volontari Scout. Il giro warm up di controllo del percorso di gara è stato effettuato da Paolo Morello presidente del Vespa Club Lamezia per garantire la sicurezza del percorso di gara. La Croce Rossa Italiana, con i suoi 15 volontari e 2 ambulanze, e la San Pio Ambulanze Lamezia, con 3 volontari e un’ambulanza, sono stati coordinati dal medico di gara Armando Gatto.

Partner dell’edizione 2021 della Panoramica di Primavera, l’ Avis provinciale di Catanzaro, la Croce Rossa Italiana di Lamezia Terme, l’ Aido Gruppo Intercomunale “Letizia Senese”, l’ Adisco Lamezia, il Rotary Club Lamezia Terme, il Lions Club Lamezia Terme, il gruppo Scout Lamezia Terme. Dall’organizzazione, un ringraziamento al Commissariato della Polizia di Stato di Lamezia Terme, al Comando della Polizia Municipale di Lamezia Terme, alla Compagnia dei Carabinieri di Lamezia Terme per la presenza sull’area di gara afferente al supporto istituzionale safety & security. Grazie a tutti gli atleti che hanno partecipato, alle associazioni agonistiche, ai ragazzi dell’associazione “Lucky Friends”, dell’Ente Nazionale Sordi, alle diverse categorie professionali e ai tanti camminatori a passo libero. Grazie per la loro presenza, come rappresentanti delle istituzioni e come partecipanti sportivi, al deputato Domenico Furgiuele, al sindaco Paolo Mascaro, al vicesindaco Antonello Bevilacqua e all’assessore allo sport del Comune di Lamezia Terme Luisa Vaccaro.

Un finale con oltre 400 premi sponsorizzati da Avis provinciale Catanzaro, per il cinquantesimo anniversario della fondazione, ben allestiti alle spalle del podio, hanno immortalato foto ricordo a tutti i partecipanti di una straordinaria mattinata di sport e socializzazione per Lamezia Terme e la Calabria

Classifiche per categoria

Maschile

Allievi M 1° classificato Zizza Emmanuel dell’Asd Scuola Atletica Krotoniate 0:52.13, 2° classificato Basile Luciano ASD Team Basile 1:10:30

Juniores M Semmah Ahmed Atletica Cosenza 0:36:21, 2° classificato Dominelli Gabriele ASD Atletica Vibo Valentia;

Promesse M 1° classificato Mazzotta Giulio ASD Martesana Corse 0:38:24, 2° classificato Carrozzo Alessio Atletica Rendese 0:41:44;

Senior M 1° classificato Curia Francesco Asd Pol. Magna Graecia 0:36:51, 2° classificato Sesti Emanuele ASD Libertas Atl. Lamezia 0:37:40, 3° classificato Mercuri Simone ASD Correre e Vita 0:40:45

Senior Master 35 1° classificato Tucci Domenico ASD Libertas Atl. Lamezia 0:35:44, 2° classificato Maggisano Antonino Libertas Atl. Lamezia 0:36:25, 3° classificato D’Ambrosio Andrea ASD Poliporto Soverato 0:37:48;

Senior Master 40 1° classificato Conforti Massimo Marathon CS 0:38:48, 2° classificato Basile Enoeda Team Basile 0:39:13, 3° classificato Rubino Ubino Vitaliano Hobby Marathon Catanzaro 0:39:13;

Senior Master 45 1° classificato Palmerino Alessandro Hobby Marathon Catanzaro 0:37:4, 2° Dastoli Giovandomenico Martesana Corse 0:40:06, 3° Scigliano Luigi ASD Team Basile 0:41:09;

Senior Master 50 1° classificato Migliorino Rocco ASD Polisportivo Soverato, 2° classificato Cristiano Antonio Libertas Atl. Lamezia 0:40:35, 3° classificato Sestito Leonardo Hobby Marathon Catanzaro 0:40:55;

Senior Master 55 1° classificato Talarico Carmine ASD Scuola Atletica Krotoniate 0:39:24, 2° classificato Lumicisi Vincenzo Violettaclub 0:41:02, 3° classificato Gagliardi Oreste Hobby Marathon Catanzaro 0:41:27;

Senior Master 60 1° classificato Bruno Giuseppe ASD Libertas Atl. Lamezia 0:40:27, 2° classificato Scarcella Ruggero Violettaclub 0:41:45, 3° Falvo Vincenzo ASD Libertas Atl. Lamezia 0:44:54;

Senior Master 65 1° classificato Lagani Raffaele ASD Corri Castrovillari 0:46:41, 2° classificato Zarola Antonio ASD Libertas Atl. Lamezia 0:49:00, 3° classificato Capicatto Antonio Run For Catanzaro 0:51:32;

Senior Master 75 1° classificato Armieri Franco ASD Marathon CS 1:03:10, 2° Classificato Polimeni Pasquale ASD Atletico Sciuto 1:14:40.

Senior Master 80 1° classificato D’Angelo Domenico ASD Atletica Sciuto 1:14:37.

Femminile