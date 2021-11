Nella Panoramica di Lamezia la CorriCastrovillari sul podio con i ragazzi della Scuola di Atletica

Nel corso della 3° edizione della Panoramica di Primavera, a Lamezia Terme, tenutasi il 14 novembre scorso, ed organizzata dall’ ASD NIK Run For Nicholas Green, la CorriCastrovillari, guidata da Gianfranco Milanese, ha confermato come la Scuola di Atletica stia dando i suoi frutti.

Grande prestazione di Gabriel De Maio che va a vincere i 400m e un meritatissimo terzo posto per il compagno di squadra Federico Costa; mentre negli 800m Ferdinando Costa e Federico Ferrarini si sono dati battaglia fino ad ottenere il podio, facendo registrare il loro miglior tempo.

Non potevano, di certo, mancare i “veterani”, una garanzia quando si tratta di competere nella propria categoria. Infatti, Raffaele Lagani trionfa nella SM65 a riprova di come la tenacia e la grinta ripaghino sempre, stesse caratteristiche che contraddistinguono la squadra che si conferma in terza posizione nel Campionato Master. Le attestazioni di stima sono giunte da varie parti e in particolar modo dal Presidente regionale Fidal, Vincenzo Caira, che si è complimentato con tutto il team.

«Abbiamo voluto onorare al meglio una gran bella gara organizzata dalla Nicholas Green di Lamezia dell’amico Pietro Gatto – ha commentato Milanese -, e lo abbiamo fatto con il solito impegno e il conclamato spirito di gruppo che ci contraddistingue. I ragazzi della Scuola di Atletica – ha proseguito – confermano in pista quello che già abbiamo riscontrato durante gli allenamenti: stanno pian piano crescendo dei piccoli grandi campioni. Sono sicuro – ha concluso il Presidente – che ci riserveranno ancora tantissime sorprese e ci regaleranno altrettante soddisfazioni».