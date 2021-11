Quarta vittoria in fila, seconda consecutiva in trasferta senza subire reti, ed il Lamezia Terme rimane in piena lotta per il vertice del girone I in serie D.

Dopo il 2-0 ai danni del Paternò mister Lio dedica «un applauso ai ragazzi perché si applicano per tutta la settimana per dare il massimo. Di questo va dato loro atto, sono stati bravi a chiudere ogni linea di passaggio ed il nostro portiere non ha fatto grossi interventi. Si è trattata comunque di una vittoria importante contro una squadra ben organizzata, sapevamo che giocando a nostro modo avremmo potuto spuntarla al meglio, e sono certo che il Paternò abbia tutte le carte in regola per lottare ogni domenica e centrare una posizione importante in classifica».

Seconda gara in cui a dare la svolta per i gialloblu è chi arriva dalla panchina, anche se pur nel primo tempo non sono mancate le occasioni per Camilleri e compagni. «Ho una rosa importante, tanti elementi potrebbero essere titolari, si devono fare determinate scelte ma con i 5 cambi tutti hanno possibilità e penso che in queste 4 vittorie chiunque sia subentrato abbia dato un grosso contributo e cambiato la partita», reputa Lio, «in questa gara la copertina se la prendono Umbaca ma anche Maritato, che sul secondo gol ha fatto la giocata migliore e letto bene l’azione. Su quanti siano miei meriti non so, sono contento soprattutto perché riusciamo a dare continuità a questa striscia di vittorie che abbiamo intrapreso. Non è mai facile vincere fuori casa, o su campi come quelli di Portici e Paternò».

Da attenzionare ora sarà la situazione degli infortunati: con out Bollino e Sirignano, ed anche Salandria non al meglio, ieri si è fermato prima del termine della gara anche Maimone,