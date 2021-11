“Aversa squadra che non molla mai, decisivo concretizzare al massimo le occasioni che avremo”

Rifinitura a porte aperte al “D’Ippolito” e conferenza stampa prepartita per il Lamezia Terme, in entrambi i casi per la prima volta in stagione per quanto riguarda i gialloblu.

Domani turno impegnativo per la squadra del presidente Saladini, questa mattina a bordo campo a confrontarsi sia con i propri dirigenti che con qualche esponente dell’amministrazione comunale, con occhi puntati oltre che al proprio impegno contro il Real Aversa anche sullo scontro tra Gelbison e Cavese per quanto riguarda le altre partecipanti alla lotta nelle prime posizioni.

«Sono tutte partite da giocare con la stessa cattiveria, l’Aversa sono sicuro che sarà un avversario di pari difficoltà come le altre ma giocando in casa avremo una spinta in più» reputa mister Tony Lio, «loro sono una squadra che non molla mai, con tanti ragazzi di qualità che non si scoraggiano anche sotto nel punteggio. Sarà decisivo concretizzare al massimo le occasioni che avremo».

Proprio sul fronte offensivo in settimana è arrivato un nuovo centravanti: «il valore di Rucescu è testimoniato dal suo curriculum. Ho visto un giocatore con grande voglia, è normale che deve trovare la condizione con gli altri compagni ma ogni giocatore dà qualcosa in più. Il giocatore sta bene fisicamente, si è allenato due giorni con noi ma credo che gli manchi poco per avere i 90 minuti nelle gambe. Presto dovremmo avere a disposizione anche Herrera, la cui vicenda burocratica dovrebbe essere prossima alla conclusione».

Fuori dai convocati per problemi fisici l’attaccante Bollino, i cui tempi di recupero saranno stimati dopo ulteriori accertamenti, ed il difensore Camilleri, che potrebbe tornare ad allenarsi già dalla prossima settimana.

Complice anche la finestra di mercato estiva che si è chiusa il 5 novembre, il Lamezia Terme da agosto ad oggi ha visto le porte girevoli sia in entrata che in uscita, ambito che non ha aiutato all’inizio l’allora mister Erra nell’avere un gruppo compatto con la stessa condizione di partenza.

Un affiatamento e condizione che ora sembra però aver trovato una quadra, come ammette il tecnico lametino, anche alla luce del filotto di vittorie messe in cassaforte: «ci siamo sistemati numericamente e come condizione, qualcuno ancora può fare un salto di qualità. Non abbiamo un modulo fisso, i numeri importanti son quelli del campo e quelli ad oggi ci stanno dando ragione».

Paradossalmente, però, potrebbe già essere tempo di fare nuovamente ragionamenti in ottica mercato, aprendo quello di riparazione tra meno di due settimane. «Fino a dicembre si rimane così, poi vedremo come andrà. Ad oggi tutti hanno voglia di rimanere perché il progetto coinvolge tutti, poi ci sono anche le scelte personali da dover rispettare» commenta Lio davanti ad una rosa che sta tornando a sfiorare le 30 unità (aggiungendo anche gli elementi tesserati ma ancora non impiegati per motivi vari si hanno 3 portieri, 9 difensori, 6 centrocampisti, 11 attaccanti), «il campionato è ancora molto lungo, se si vuole continuare a lottare per il vertice bisognerà anche saper sopperire ad assenze per infortunio o squalifica».