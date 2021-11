Tra Lamezia Terme e Basketball Lamezia domenica a tinte gialloblu con ingresso ridotto al Palasparti

Una città unita nello sport e nei colori gialloblu per l’iniziativa che vede la società calcistica del Lamezia Terme e quella del Basketball Lamezia lavorare in sinergia per regalare alla città uno spettacolo di sport, unione e cooperazione.

I tifosi gialloblu che si presenteranno domani al botteghino del PalaSparti, esibendo il tagliando d’ingresso della partita del F.C. Lamezia Terme disputata qualche ora prima contro l’Aversa, potranno acquistare il biglietto per l’attesissimo match di basket tra Basketball Lamezia e A.S.D Angri Pallacanestro al costo ridotto di soli 2 euro.

Si ripete così un’iniziativa che era stata già tentata in passato, accomunando spettatori del D’Ippolito con quelli del Palasparti però in sport diversi.