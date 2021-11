SAMBIASE: Lucia; Perri, Valente, Gigliotti, Antonelli (31’st Toscano), Morelli, Costa (12’st Tallari), Fortuna, Zurlo (17’st Russo), Gallo (17’st Scarpino), Angotti (38’st Hayn). A disposizione: Colacino, Pilieci, Tallari, Diop, Napoli. Allenatore: Neri

NICOTERA: Pepe, Lagamba G, Contartese, Denaro, Campenni, Viola, Campisi, Lagamba D (38’st Corsaro), Settimo (12’st Nevoso), Rascaglia, Loiacono. A disposizione: Aquilano, Megna C.Allenatore: Di Mundo

ARBITRO: Melino di Crotone

RETI 16’pt Angotti, 8’st Zurlo 36’st, 42’st Scarpino

NOTE. Ammoniti. Angotti, Fortuna, Nevoso, Corsano

Angoli 8-0. Rec. 1’pt 4’st

Quattro reti, un rigore sbagliato, e partita contro il Nicotera mai messa in discussione per il Sambiase, che però mette in ghiaccio la partita solo nella ripresa.

Per i giallorossi riprende così con più convinzione la corsa verso i piani alti, con lotta play off trafficata e capolista Parghelia distante 3 punti.

PRIMO TEMPO

5’ Zurlo si invola in area e viene steso dal difensore ospite, per il direttore di gara è calcio di rigore. Sul dischetto lo stesso Zurlo, ma il portiere ospite indovina l’angolo neutralizzando la conclusione dagli undici metri

7’ punizione insidiosa di Antonelli, bravo il portiere ospite ad alzare sulla traversa.

12’ Costa per Zurlo, la conclusione dell’attaccante giallorosso viene deviata in angolo

16’ Angotti si invola sulla fascia destra, entra in area, mette la palla in mezzo, la difesa ospite non spazza, la palla torna al numero 11 giallorosso che questa volta conclude a rete per il vantaggio dei padroni di casa

18’ Zurlo dalla distanza, palla che lambisce il palo alla destra di Pepe

24’ punizione dalla distanza di Antonelli, Zurlo in area prova la conclusione al volo trovando la pronta respinta del portiere ospite

36’ tentativo dal limite dell’area di Gallo, alto sulla traversa

37’ Costa lancia Zurlo, bravo il portiere ospite ad uscire dalla propria area e ad anticipare l’attaccante

45’ Zurlo scende sulla fascia destra, serve Gallo al centro che dalla lunetta tenta la conclusione a rete, Pepe devia in angolo

SECONDO TEMPO:

3’ cross di Gallo, colpo di testa di Zurlo, palo esterno

8’ liscio della retroguardia ospite, Zurlo si trova solo davanti a Pepe e questa volta non sbaglia: 2-0

25’ punizione da posizione defilata di Antonelli che si spegne a lato

30’ punizione di Antonelli, il colpo di testa di Fortuna termina abbondantemente a lato

36’ Perri la mette al centro dell’area per Scarpino che deve solo appoggiarla in rete

42’ angolo di Perri e Scarpino devia in rete per il poker del Sambiase

43’ Fortuna da fuori area, alta sulla traversa

47’ colpo di testa di Russo di poco alto

48’ punizione dal limite Russo, respinge Pepe

Le dichiarazioni di mister Neri: “Abbiamo giocato una buona partita manovrando bene. Siamo stati poco lucidi sotto porta perché abbiamo avuto parecchie palle gol ma il primo tempo è finito solo 1-0. Abbiamo preso un palo e sbagliato un rigore. Nella ripresa ho fatto qualche cambio per far rifiatare chi finora ha tirato sempre la carretta. Abbiamo avuto ancora tante occasioni e siamo riusciti a concretizzare un po’ di più. Mi è piaciuto l’approccio dei ragazzi, non abbiamo rischiato praticamente nulla. Ci prendiamo questi tre punti che, complici i risultati delle altre, ci hanno permesso di accorciare in vetta”

L’Asd Sambiase 1923 comunica, inoltre, che Gigi Fazio ha rassegnato, nei giorni scorsi, le dimissioni dalla carica di vicepresidente del sodalizio giallorosso. A Fazio, persona per bene che ha incarnato appieno la passione e l’amore per i colori giallorossi in un periodo caratterizzato da tribolate vicende, va il più sentito ringraziamento per l’impegno e la serietà profusi.