Turno di campionato positivo per le due formazioni della Raffaele Lamezia in serie C femminile. La formazione senior a marchio Salumi della Corte vince al quinto set sul campo della Costa Viola Bus. Padrone di casa avanti nel punteggio nel primo e terzo set (25-20 e 25-22), ospiti a conquistare secondo (18-25) e quarto (21-25), portando poi a casa i 2 punti conquistando l’ultimo parziale 10-15. Gioia anche per la formazione giovanile, a marchio Cantanapoli, che batte la formazione dell’Olio Santa Chiara 3-0 (26-24,25-20,25-21) nell’impianto polivalente Gagliardi all’interno del parco Impastato. Arriva la seconda vittoria stagionale così per le ragazze allenate da mister Torchia, secondo la società «in netta crescita e siamo sicuri che ci daranno un sacco di soddisfazioni fino alla fine del campionato».