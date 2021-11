Con la Promosport Women torna il calcio a 11 femminile in città, domenica prima sfida contro il Cosenza

Presentazione nella giornata contro la violenza sulle donne nella Sala Napolitano della Promosport Women, che domenica inizierà la propria stagione in Eccellenza con il primo impegno di Coppa sul campo di località Ginepri contro il Cosenza.

Ritorna così in campo a Lamezia Terme il calcio a 11 femminile, con una rappresentanza della precedente formazione anche in sala e 2 “reduci” nell’attuale rosa, una nuova esperienza illustrata dal direttore generale Antonio Caroleo: «nasce sulla scorta di una serie di input, sia all’interno della società che dai vertici istituzionali, per far tornare il calcio femminile in città. Abbiamo trovato la massima disponibilità da parte della Promosport a partire, creando ex novo tutta una struttura e la rosa della squadra».

In collegamento video i saluti di Renzo Ulivieri, esperto allenatore ora alla guida del Pordedone Femminile, e Gioia Masia, ex calciatrice di serie A e nazionale oggi dirigente sportiva, concordi nell’augurare le migliori fortune alla Promosport ma anche nell’evidenziare come difficoltà di ambiente ed economiche che sorgeranno non dovranno far scoraggiare la società.

Il sindaco Paolo Mascaro evidenzia che «è per noi un onore e piacere salutare l’avvio di una nuova realtà sportiva, specie in questo giorno importante, con il calcio a 11 che nel settore femminile si affianca ad una squadra già lanciata su palcoscenici nazionali come la Royal Team Lamezia nel calcio a 5», elencando tutti gli appuntamenti avuti in giornata in città per quanto riguarda le iniziative contro la violenza sulle donne nel collegare «il messaggio che lo sport lancia per quanto riguarda il saper lottare ma senza dover superare i limiti delle regole. La violenza non è solo fisica, ma anche morale, psicologica, verbale e di sistema, e l’antidoto è la solidarietà, lo spirito di gruppo, l’amore per quello che si fa».

I migliori auspici vengono offerti anche dall’assessore allo sport, Luisa Vaccaro, ed il presidente comitato regionale calcio, Saverio Mirarchi, non nasconde che «Lamezia Terme ha brillato e rappresentato al meglio il calcio calabrese negli ultimi anni, ora finalmente si avvia anche l’avventura nel calcio a 11 femminile, con una forte rappresentanza non solo in campo ma anche in dirigenza e staff tecnico. Un augurio quindi alla Promosport per la stagione prossima all’avvio».

Il presidente del consiglio comunale, Giancarlo Nicotera, ricorda come «già nei settori giovanili ragazzi e ragazze giocano insieme» e che «questa nuova squadra parte già con una marcia in più dell’entusiasmo di mettere insieme varie esperienze e formazioni».

Il vicesindaco Antonello Bevilacqua assicura che «l’amministrazione comunale vuole essere al fianco di tutte le società sportive lametine, augurandovi non di partecipare ma di vincere», ma visto il dibattito attivo attorno alle strutture sportive cittadine e le gestioni in scadenza a fine anno, più che i buoni auspici serviranno gli atti amministrativi ed anche qualche polemica in meno cittadina.

Chiude il lungo programma di interventi mister Giovanni Crupi: «il percorso in avvio è stato difficile, avevo dei dubbi di varia natura, ma da settembre ad oggi posso dire di aver fatto bene e non essermi pentito. Abbiamo un gruppo che va dai 15 anni ad elementi molto più grandi, nonostante ciò sono giocatrici molto unite in campo e fuori. I primi allenamenti sono stati di comune conoscenza, dopo due mesi il frutto degli stessi si vedrà domenica con un impegno per me speciale come quello contro una realtà a me vicina come Cosenza».

In chiusura l’annuncio che dell’attrezzatura sportiva ottenuta tramite fondi Pon Sicurezza sarà consegnata alla cooperativa Malgrado Tutto, ed omaggi floreali per passate ed attuali calciatrici e dirigenti.

ROSA SQUADRA

PORTIERE

Filomena Rispoli

DIFENSORI

Denise Cognetto

Angelica De Marco

Joan Patricia Farrel

Michele Tedesco

Luana Zappoli

ESTERNI

Elisabetta Cardamone

Giulia Criseo

Ambra Di Cello

CENTROCAMPISTI

Ilaria Gattuso

Valentina Stranieri

ATTACCANTI

Rosetta Gigliotti

Valeria Gullo

Maria Noemi Meduri

Rosalinda Miceli

Chiara Surace

STAFF SOCIETARIO

Tiziana Viola – presidente

Antonio Caroleo – direttore generale

Claudia Vetromilo – direttore sportivo

Mihaela Lupu – team manager

Giovanni Cupri – allenatore

Gianluca Angotti – collaboratore tecnico

Rosario Esposito – preparatore portieri

Rosy Zanfino – preparatore atletico

Erika Ferraiuolo – dietista