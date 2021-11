Da valutare più di un elemento per la trasferta del Lamezia Terme in casa del Città di Sant’Agata

Prosegue la settimana di preparazione del Lamezia Terme in vista della trasferta di domenica in casa del Città di Sant’Agata, con calcio di inizio fissato alle 15 in diretta streaming a pagamento da parte della società siciliana.

Per mister Lio da valutare più di un elemento: nella seduta odierna infatti Miliziano ha effettuato corsa a parte, e per Camilleri e Bollino lavoro differenziato per smaltire i problemi muscolari che li hanno tenuti fuori dai convocati nel turno precedente; ritmo ridotto anche per Maimone, out domenica scorsa per un problema alla caviglia, e seduta terminata anzitempo per Da Dalt.

Tra le buone notizie il ritorno in gruppo del difensore classe 2003 Talarico, e prima settimana completa in gruppo per gli attaccanti Herrera e Rusescu, le cui pratiche burocratiche di tesseramento son state concluse ed ora dovranno solo mettersi in pari con i compagni sul piano atletico e tattico.

Tra le soluzioni provate anche qualche posizione diversa in attacco, reparto che più spesso è stato ruotato in partita in questo avvio di stagione essendo per altro anche il più “affollato” come componenti.