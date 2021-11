Basketball Lamezia in splendida forma domenica ospite del Basket Bellizzi

Un Basketball Lamezia in splendida forma, tenace e combattivo, domenica sarà ospite del Basket Bellizzi. Una squadra composta da un roster veramente giovane con moltissimi giocatori under 18 . Tra questi spunta il nome di Alessio Truglio, ala piccola classe 2004, tra i giocatori di spicco della formazione campana, oltre che per l’età, per la concretezza offensiva. Non a caso è il secondo miglior scorer della squadr, con 129 punti messi a segno. Sopra di lui nella classifica dei realizzatori, troviamo con 159 punti, il playmaker Fabrizio Trapani, di 23 anni, che probabilmente sarà il più pericoloso della rosa bellizzese.

Nello starting five dovrebbero figurare anche i due veterani Esposito e Di Mauro, rispettivamente di 38 e 35 anni, che grazie alla loro esperienza fanno da guida per il restante gruppo. Di Mauro dovrebbe rimettere piede in campo dopo un breve periodo di stop dovuto ad un infortunio. Un ritorno che sicuramente potrebbe dar man forte ad una bella squadra come quella del Basket Bellizzi, che il Basketball Lamezia deve domare attentamente.

Il campo avversario potrebbe essere un punto a sfavore determinate per le Fenici Giallo Blu che affronteranno un avversario giovane ed energico, che punta molto sul pick and roll, e a schemi semplici, diretti e veloci. Un gioco che gira molto in funzione dei quattro giocatori sopra elencati. Oltre a questi big 4, il Basket Bellizzi ha una lunga schiera di giocatori giovanissimi, decisamente meno incisivi. Chiudere bene questi i quattro, puntando molto a far esaurire le loro energie, specie dei due over 35, potrebbe essere un’arma letale, che consentirebbe l’assoluto dominio della partita, soprattutto nel finale. Il Lamezia può e deve continuare a seguire la strada fino ad ora percorsa.