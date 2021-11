“Giampà avrà preparato la partita nei minimi dettagli, vorranno riscattarsi in casa”

Nel presentare la gara in casa del Città di Sant’Agata il tecnico del Lamezia Terme, Tony Lio, predica prudenza: «i punti di distacco non valgono nulla. Loro vengono da una serie di sconfitte, il loro allenatore avrà preparato la partita nei minimi dettagli e vorranno riscattarsi in casa. Noi dovremmo fare la nostra partita e dare il massimo durante la gara, poi potrà decidere un episodio».

Giudizio positivo sulla compagine allenata da Mimmo Giampà (il cui vice, Leonardo Vanzetto, per diverse stagioni ha giocato insieme a Tony Lio), che in attacco vede anche l’ex Vigor Lamezia Giovanni Catalano: «è una buona squadra, con giocatori di categoria ed ottimi elementi dal centrocampo in su. Noi dobbiamo guardare in casa nostra e fare le nostre cose al meglio, avere pazienza se non si dovesse sbloccare subito il risultato».

Settimana con occhi puntati anche sull’infermeria per valutare le condizioni di più di un elemento (agli assenti Bollino e Camilleri del turno precedente, acciacchi da valutare per Maimone e Miliziano), ma Lio ha rimandato eventuali scelte fino alla lista dei convocati per la trasferta, annunciando però che difficilmente ci saranno grosse novità: «valutiamo fino al termine della rifinitura le condizioni di ognuno. Fino ad oggi chi è subentrato non ha demeritato, tutti sanno che devono farsi trovare pronti. Per Herrera e Rusescu dovrò fare le relative valutazioni, potrebbero avere qualche minuto nel corso della gara, ma al 90% riproporremo il modulo fino ad ora usato».

Dai convocati fuori ai già certi Camilleri e Bollino, anche Miliziano (il cui posto sulla corsia destra dovrebbe essere preso da Amendola), Da Dalt e Trotta, mentre prima convocazione per il difensore classe ’03 Lorenzo Talarico, e gli attaccanti Herrera e Rusescu.

A seguito dell’Ordinanza del Comune di San Fili, con la quale viene segnalata Criticità idrogeologica-idraulica e temporali con Livello di allertamento rosso, è stato disposto il rinvio dalla gara odierna tra Rende – FC Lamezia Terme, valido per il Campionato Nazionale Juniores Under 19, a mercoledì 1° dicembre alle 14,30.