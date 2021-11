Inizia con una vittoria ai danni del Parghelia l’avventura di mister Perrone sulla panchina della Vigor 1919

Nuova Parghelia: Bombai, Porcelli, Araco S. (2000)( 40’st Simonelli (2001), Corigliano (27’st Raffaele), Pugliese (2001), Mazza, Mari, Araco A. (6’st Contartese), Nesci, Tamburro, Fanelli. A disp. Cannitello (2003), Staropoli, Chiapparo, Mandaglio (2002), Fazzari. All. Barbieri

VIGOR 1919: Colosimo; Bubba, Cittadino (2000), Biwang, Calidonna, Rizzuto, Buccinà, Perri (2000) (29’st Giudice (2001), Scarpino (13’st Simonetti (48st Gibin (2002), Leta, Rondinelli (27’st Foderaro). A disp. Nascardi (2002), Gallo, Serra (2003), Minicozzi (2000), Zaffino All.: Perrone

ARBITRO: Navarino di Taurianova

RETI: 3’pt Leta 31’pt Tamburro 38’pt Scarpino

NOTE: Espulsi: 26’ pt Bubba, 18’st Pugliese, 42’st Nesci. Ammoniti: Rizzuto, Araco S., Colosimo, Biwang, Contartese Angoli: 2-4. Rec: 3’pt, 7’st

Inizia con una vittoria l’avventura di mister Perrone sulla panchina della Vigor 1919. I biancoverdi su un campo difficile, sotto la pioggia, hanno la meglio sulla squadra di casa conquistando 3 punti pesantissimi ai danni del Parghelia sceso in campo come capolista, vetta che domani a seconda dei risultati dagli altri campi potrebbe avere un altro titolare.

Tre gol, tre espulsioni, nervosismo e arbitraggio sotto accusa da entrambe le compagini sono la sintesi della gara.

PRIMO TEMPO

2’ punizione per i padroni di casa, Tamburro la mette in area, Fanelli viene fermato. Vibranti le proteste del numero undici vibonese per un possibile fallo di rigore.

3’ Leta fa tutto solo, scende sulla destra, entra in area, dribbla mezza difesa e batte Bombai

12’ combinazione Tamburro – Fanelli che prima porta alla conclusione il numero 10, sulla respinta di Colosimo il capitano vibonese manda a lato

14’ conclusione defilata di Rondinelli, bravo Bombai a distendersi e a bloccarla a terra

19’ punizione di Leta dalla lunga distanza, reattivo Bombai ad alzare sulla traversa

24’ punizione dal limite di Fanelli, respinge la difesa biancoverde

26’ Leta lancia Scarpino, l’attaccante lametino viene steso. Proteste ospiti per un possibile fallo di rigore. Tiro dal dischetto che l’arbitro assegna sul proseguimento dell’azione, ma per i padroni di casa. Gioco fermo per più di 5 minuti. Il direttore di gara lascia in 10 i biancoverdi, per doppio giallo sventolato a Bubba, ma questa volta a protestare sono i biancoverdi non avendo registrato il numero 2 una precedente ammonizione. Dagli undici metri va Tamburro che spiazza Colosimo per l’uno a uno.

33’ Leta ci prova da fuori area respinge Bombai

38’ punizione di Leta, Bombai respinge, la palla resta sulla linea di porta, arriva in scivolata Scarpino che entra in porta con la palla, per il nuovo vantaggio biancoverde.

SECONDO TEMPO

4’ punizione di Leta che attraversa tutta l’area di rigore senza che nessuno riesca a deviarla in porta

15’ Simonetti viene steso in area. L’arbitro lascia proseguire, gioco ancora fermo per proteste. Praticamente ogni decisione dell’arbitro è oggetto di discussione in campo.

18’ espulso Pugliese probabilmente per proteste su un fallo a centrocampo su Simonetti.

34’ punizione di Raffaele dal limite, respinge con i pugni Colosimo

39’ Fanelli sotto porta manda incredibilmente a lato

42’ espulso Nesci per proteste

49 Leta lancia Foderaro che conclude a botta sicura, Bombai respinge mantenendo in bilico il risultato

52’ punizione di Fanelli alta