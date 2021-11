La Vigor Lamezia Calcio 1919 di scena in casa del San Calogero Calimera

Alle 14.30, l’Asd Vigor Lamezia Calcio 1919 sarà impegnata in trasferta con il San Calogero Calimera per l’ottava giornata del campionato di Prima Categoria girone C

Per la gara mister Carmine Fioretti ha convocato 18 giocatori:

Portieri: Tommaso Mascaro (1986) e Giuseppe Cerra (1999)

Difensori: Bruno Bilotta (1991), Valerio De Grazia (1986), Riccardo Cossu (1982), Michele Gallo (2001), Andrea Fioretti (1995)

Centrocampisti: Samuele Costantino (1997), Manuel Michienzi (1998), Salvatore Sisca (1984), Daniele Mano (1998), Luca Di Cello (1986)

Attaccanti: Francesco Cuomo (1985), Giuseppe Vaccaro (1983), Simone Cannella (2001), Domenico Catanzaro (1996), Achille Russo (1998), Nicola Serratore (2003),