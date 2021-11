Con il contributo della panchina la Raffaele Lamezia torna alla vittoria battendo il Cinquefrondi

Raffaele Lamezia vs Diper Jolly Cinquefrondi 3-0 (26-24,25-19,25-21)

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Viterbo, Davoli, Iorno, Porfida, Graziano, Ricco, Palmeri, Chirumbolo, Paradiso, Sacco (L). All. Torchia

DIPER JOLLY 5FRONDI RC: Orlando, Orecchio, Vaiana, Bonati, Zangari, Lopretone, Remo (L), Arena, Dipasquale, Renzo, Belcastro, Degli Esposti, Melara, Zerbonia (L2). All. Chirumbolo

Grandissima prova d’orgoglio per la Raffaele Lamezia che, dopo la battuta d’arresto di Letojanni, torna subito alla vittoria contro Cinquefrondi al Palasparti.

I gialloblu erano chiamati ad una grande prova visto che si trovavano di fronte una formazione di tutto rispetto, che staziona nei piani alti della classifica e guidata da una vecchia volpe della pallavolo come il lametino Tonino Chirumbolo.

La Raffaele è stata più volte costretta a inseguire, ma è stata brava nel finale di tutti e 3 i set a mantenere la calma e la concentrazione e non lasciare niente all’avversario.

Prossimo turno sabato 4 dicembre a Vibo Valentia contro la Tonno Callipo.

Secondo l’allenatore Salvatore Torchia «era la partita che aspettavamo, maschia, dura, punto a punto, bellissima da giocare per i protagonisti di tutte e due le squadre che presi dall’importanza della posta in palio non fanno nemmeno la migliore partita. Allora stasera parlo dei ragazzi che soffrono dalla panchina, entrano e risolvono la situazione, e chi non entra soffre ancora di più perché meriterebbe di giocare.

La svolta l’hanno data i cambi del sempre eterno Porfida, di Renato Ricco che è stato superlativo e Davide Davoli un uomo per tutte le stagioni. A loro vanno stasera i miei pensieri primari ed il mio ringraziamento».