Us San Calogero Calimera – Vigor Lamezia 1919 3-1

Nuova sconfitta per la Vigor Lamezia 1919, battuta in casa del San Calogero.

Padroni di casa in vantaggio in apertura di gara con Monteleone, abile a ribadire in rete una corta respinta dell’estremo difensore lamentino. Al 25’ la Vigor agguanta il pari: fallo in area e calcio di rigore, dagli 11 metri Sgró intuisce ma nulla può sul preciso diagonale di Russo. Si va così al riposo sul parziale di 1-1.

Al rientro in campo i padroni di casa hanno un piglio migliore: al 22’ st. arriva il nuovo vantaggio, con Grillo che apre per Monteleone, si invola in area e calcia sul palo più lontano, portiere battuto e Di Siena accompagna in rete.

Al 32’ st arriva il goal del definitivo 3-1: Bresci, appena entrato in campo, si fa trovare pronto ad insaccare un assist di Grillo.