Vittoria in trasferta per la Juniores del Lamezia Terme, 2-0 al Rende

RENDE – LAMEZIA TERME 0-2

Rende: Calvosa; Pignataro, Guarna, Benvenuto, Bisceglie, Merli, Sicilia, Fuoco, Scarpelli, Carnevale, Sidoti.

A disposizione: Sicilia, Dulcetti, Piluso, Vacca, Tocci, Pignatelli, Talco, Risuleo, Castellano.

Allenatore: Pasquale Nervino

Lamezia Terme: Imbalzano; Grandinetti, Costanzo, Gridà, Talarico; Condello, Vaccaro, Candiloro; Villani, Monteleone, Fascetti.

A disposizione: Creazzo, Critelli, De Fazio, Pileggi, Rosaniti, Perugino, Arzente, Catanzaro.

Allenatore: Alberto Pullia

Vittoria in trasferta per la Juniores del Lamezia Terme, che oggi ha battuto 2-0 il Rende.

Allo stadio “De Lio” di San Fili, i giovani gialloblu hanno saputo dare continuità alla prima vittoria conseguita nell’ultimo turno casalingo, battendo in maniera netta la formazione biancorossa seconda in classifica.

Il Lamezia Terme sblocca la partita nel primo tempo; a portare in vantaggio gli ospiti è Villani al 6’. La formazione di mister Pullia amministra bene la rete di vantaggio, gestendo il possesso e rispondendo in maniera ordinata ai tentativi di recuperare il risultato da parte dei padroni di casa.

Il club gialloblu non si limita a difendere e al 57’ perviene al raddoppio con il gol di Anderson Fascetti, già autore di una doppietta nell’ultima partita.

Seconda vittoria consecutiva per il Lamezia Terme, con i ragazzi guidati dal dirigente Folino Raso ora chiamati a dare continuità al proprio percorso in campionato: sabato nuovo impegno in trasferta per i giovani gialloblu, questa volta contro il Castrovillari.