Conta dei disponibili e degli elementi in forse in casa Lamezia Terme in vista della gara contro la Cavese

Nello spazio verde retrostante la tribuna è arrivato un abete pronto verosimilmente ad essere addobbato per Natale di gialloblu (colori che stanno lentamente continuando a prevalere sul biancoverde), ma sul rettangolo di gioco del “Guido D’Ippolito” i pensieri per mister Lio sono meno festosi e più guardinghi.

Nell’allenamento svolto in via Marconi in vista della gara prevista domenica contro la Cavese nei gialloblu si fa infatti la conta dei disponibili e degli elementi in forse.

Sessione completa per Camilleri e Maimone, ancora lavoro a parte per Miliziano, Corapi, Da Dalt e Bollino, cui si uniscono anche Rusescu e Talarico (ieri però in campo per 90 minuti con l’Under 19).

Non presenti in campo Trotta, Verso e Umbaca, con stop precauzionale durante la partitella anche per Maritato.

A completare così i due 11 scesi in campo anche Condello, Vaccaro e Monteleone dalla formazione di mister Pullia, “rinforzi” ad oggi raramente necessari data la lunga rosa allestita dalla società del presidente Saladini, ultimamente più presente a bordo campo nelle settimane di preparazione alle gare.

Situazione fisica che va gestita anche nell’ottica delle 3 partite in 7 giorni che si dovranno affrontare: domenica in casa contro la Cavese, mercoledì 8 in trasferta a Cittanova, domenica 12 nuovamente al “D’Ippolito” contro l’Acireale.