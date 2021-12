Il Lamezia Terme comunica di aver arricchito il proprio staff tecnico con l’arrivo di due nuove figure professionali in ambito sportivo: Alessandro Imbrogno e Ilario D’Agostino, rispettivamente match-analyst e vice preparatore atletico.

Imbrogno è laureato in Scienze Motorie e Sportive presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro e in Scienze e Tecniche dello Sport presso l’Università di Roma Tor Vergata.

Il nuovo Match Performance & Data Analyst gialloblu vanta esperienze nel Comitato Regionale Calabria FIGC/LND, nell’ASD Roma Calcio Femminile, nell’Audace 1919 (Eccellenza Lazio), Sambiase Lamezia 1923 e Catanzaro.

Imbrogno arricchirà la famiglia gialloblu con le sue capacità di analizzare le situazioni di possesso/non possesso e di sottolineare gli errori da migliorare, sintetizzando le informazioni quantitative e interagendo sinergicamente con lo staff tecnico.

Simile percorso accademico per D’Agostino, anch’egli laureato in Scienze Motorie e Sportive presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro e laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport presso l’Università di Roma Tor Vergata.

Attualmente iscritto a un master sulla preparazione atletica nel calcio presso l’Università di Pisa e Verona.

D’Agostino è specializzato nella gestione del recupero degli infortuni dei calciatori e nell’analisi dei carichi di lavoro tramite l’uso della tecnologia GPS per il monitoraggio della performance atletica.