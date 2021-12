Seguendo il motto “lo sport unisce” l’Arvalia Nuoto Lamezia dà la disponibili dei locali inutilizzati in piscina

Seguendo il motto “lo sport unisce” l’Arvalia Nuoto Lamezia, consapevole del momento particolarmente delicato che stanno attraversando la maggior parte degli impianti sportivi cittadini, ha deciso di mettere a disposizione delle varie società gli spazi della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme.

L’Arvalia Nuoto Lamezia intende così porgere una mano in supporto delle tante realtà impossibilitate al momento ad allenarsi in luoghi idonei, ricordando di avere un campetto da beach volley all’esterno (che potrebbe anche essere chiuso con una tensostruttura), o anche degli ampi spazi in alto che affacciano proprio sulle due vasche presenti nell’impianto.

Per tutte le informazioni in merito è possibile recarsi proprio presso la piscina di via G. De Sensi o contattare il numero 0968/434832.