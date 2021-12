Da presentare entro mezzogiorno del 20 dicembre le domande per l’uso della palestra al piano terra della Pitagora

Mentre ancora poco o nulla è stato pubblicato sul nuovo bando di gestione degli impianti sportivi, che dovrebbe contenere anche le nuove tariffe di uso, si sblocca la situazione per una prima palestra scolastica lametina.

Approvato oggi l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso temporaneo della palestra scolastica al piano terra della scuola media “Pitagora” per l’anno scolastico in corso.

Entro mezzogiorno del 20 dicembre potranno, come da regolamento, presentare domanda le società ed associazioni sportive che svolgono la loro attività in tutto o in parte nel territorio comunale.

Si specifica che «la tariffa oraria per l’anno 2021/2022, che dovrà essere corrisposta dai Soggetti Concessionari all’Amministrazione Comunale, è stata maggiorata della rivalutazione monetaria», ma nell’atto amministrativo non è specificato in che misura rispetto alla deliberazione di G.C. n. 313 del 28/07/2015 (il precedente importo era di 1,75 euro all’ora, ma su dati Istat del 2012, divenuti poi 4 euro nel 2016), e che «non occorre riformulare lo schema-tipo di convenzione approvato con deliberazione di G.C. n. 337 del 07/09/2012».