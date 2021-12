La Vigor 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Francesco Perri, classe ’97, proveniente dalla Brutium Cosenza (in campo anche nella sfida contro i biancoverdi di Coppa Calabria), società che si ringrazia per la disponibilità dimostrata.

L’esterno offensivo vanta diverse presenze in Serie D, come lui stesso racconta: “Ho indossato le maglie del Montalto calcio, Paceco calcio e Castrovillari. Con quest’ultima ho anche vinto i play off nazionali di Eccellenza, segnando nella finale. Successivamente – continua il nero arrivato – ho proseguito il mio percorso nel Roggiano calcio, Cassano, Praia Tortora ed Acri”.

Il suo non è un volto nuovo a Lamezia. “Per me si tratta di un ritorno in biancoverde, in quanto otto anni fa facevo parte della formazione Berretti qui. Appena ho ricevuto la chiamata del Direttore Morelli e di Mister Perrone non ho esitato ad accettare la proposta. Quando chiama una grande squadra, con una grande storia e tifoseria, non si guarda certamente la categoria. Spero vivamente di poter dare il mio contributo e di ripagare la fiducia della Società”.