Domani il Rocco Riga aprirà le porte allo scontro di alta quota tra Promosport e Juvenilia Roseto, in occasione della dodicesima giornata di campionato. I ragazzi di mister Morelli sono in vetta alla classifica a quota 31 punti, con ben 6 punti di distacco dal V.E Rende e 9 proprio dalla Juvenilia, per cui sarà una partita che potrebbe dirla lunga sul proseguo del campionato.

Alan Milongou, che a causa di problemi di salute ha dovuto abbandonare la carriera calcistica, è passato a dirigente ufficiale da questa stagione, presentando così la partita: «domenica affronteremo una squadra quotata e proprio per questo insieme al mister, con umiltà e determinazione, stiamo preparando la partita nel migliore dei modi. Ho piena fiducia nei miei compagni e so per certo che lotteranno con le unghie e con i denti per portare a casa questi tre punti fondamentali».

Confermato dalla scorsa stagione, Milongou spende parole di ringraziamento per la società di via Boccioni: «vorrei cogliere l’occasione per ringraziare il mister Claudio Morelli, il prof Massimo Morelli e soprattutto il presidente Folino Raso per la loro accoglienza e l’affetto dimostrato nei miei confronti. Sono sicuro che tutti insieme raggiungeremo l’obiettivo prefissato».