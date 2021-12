Festival del gol che premia l’Ecosistem Lameziasoccer contro la Meriense

ECOSISTEM LAMEZIASOCCER – MERIENSE 7-6

Reti: 1T 00’08” Barbosa, 10’34” Patamia, 10’56” Gastaldi, 15’39” Concalves, 17’46” De Masi 19’02” Borruto, 19’46” Deodato. 2T 00’332 Borruto, 03’41” Borruto, 11’26” Goncalves 12’34” Patamia, 16’55” De Masi 18’36” Barbosa

Ecosistem Lameziasoccer: Pardal, Regner, Montesanti, Mantuano, De Masi, Fanile, Deodato, Caffarelli, Gagliardi, Patamia, Barbosa, lIO. Allenatore: Bebo Carrozza

Meriense: Campagna, Tutilo, Goncalves, Amarchande, Borruto, Centorrino, F. Teramo, Gastaldi, Mardarici, Conti, S. Teramo, Venuto. Allenatore: Piscardi Gianluca

Arbitri: Antonino Mandaradoni di Vibo Valentia e Alessandro Alfredo Cartisano di Reggio Calabria.

Cronometro: Francesco Saverio Mancuso

Nel giorno della sua festa non poteva che scoppiare una Santa Barbara del gol al Palasparti di Lamezia Terme dove andavano in campo Ecosistem Lameziasoccer e Meriense Barcellona P.d.G..

Un autentico festival del gol tra due squadre che se le sono date di santa ragione nel senso sportivo, non perdonando nulla ai rispettivi avversari. Ogni minimo errore è stato pagato caro, e l’onore delle armi va alla formazione siciliana che, ha giocato a viso aperto sul campo della capolista dimostrando di occupare una classifica non consona a ciò che si è visto in campo.

Una gara scoppiettante che alla fine ha premiato la capolista che forse ha sottovalutato l’avversario dopo aver segnato il primo gol dopo 8 secondi e raddoppiato a metà tempo. Da qui in poi però è successo di tutto e di più.

L’Ecosistem era scesa sul parquet con Pardal tra i pali e Deodato, Borbosa, Patamia e Mantuano di movimento. Dall’altra parte mister Piscardi confermava in porta Campagna con Tutilo, Goncalves, Amarchande e Borruto di movimento.