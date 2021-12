“Queste sono le partite che tutti i giocatori vorrebbero giocare, spero con un esito diverso rispetto al passato”

Presentazione della gara contro la Cavese per mister Lio con più di un dubbio di formazione: in casa Lamezia Terme la vigilia non è delle migliori: la rifinitura deciderà chi potrà essere disponibile, con meno possibilità per Corapi, Miliziano, Maritato tra gli assenti di giovedì.

«Scenderanno in campo due squadre che per organico ambiscono al salto di categoria. Affrontiamo un avversario con stimoli diversi dall’arrivo del nuovo allenatore, dovremmo cercare di essere al massimo delle nostre possibilità», spiega il tecnico lametino, «abbiamo preparato la partita cercando di curare al meglio ogni dettaglio. Durante la settimana quindi il lavoro è stato il solito».

Sugli avversari: «ho visto le ultime gare, affrontiamo una squadra ben messa in campo ed organizzata. Con il nuovo tecnico hanno mutato modulo, passando al 4-2-3-1, quindi è il gruppo squadra che sta cercando nuovi stimoli dopo il cambio della guida tecnica».

Una sfida affascinante ma che lo stesso Lio con altri colori ha affrontato con qualche delusione: «queste sono le partite che tutti i giocatori vorrebbero giocare. La Cavese ha un seguito importanti di tifosi, per il calcio lametino poi non evoca bei ricordi e lo ricordo anche in prima persona per le sconfitte avute sia in casa che in trasferta. Mi auguro che sia una giornata diversa rispetto al passato, ma non credo sarà una partita decisiva».

Per Lio sarà quindi «una gara equilibrata, non è difficile che possa decidere un episodio. Come successo a noi domenica, anche loro hanno diversi giocatori che da soli possono crearsi l’occasione vincente».

Ipotesi formazione titolare rinviata quindi alla vigilia della gara, valutando le risposte che arriveranno anche dallo staff medico, ma non è escluso che si possa vedere ulteriori modifiche rispetto a domenica: «il reparto avanzato è quello dove ho più scelta e la difficoltà di scelta, il che conferma che ho una rosa di potenziali tutti titolari. Aspetto importante anche ora che stanno emergendo vari infortuni, ma dipende anche dalle scelte che si devono fare in ottica under e over».