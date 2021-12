Prosegue la striscia di vittorie del Basketball Lamezia, Agropoli battuto 85-67

BASKETBALL LAMEZIA – NEW BASKET AGROPOLI PAESTUM 85-67

(23-18, 41-35, 61-49)

BASKETBALL LAMEZIA: Romeo 13, Spasojevic 8, Monier 6, Tartamella 6, Terreni 16, Conti, Ferretti 9, Sakellariou 24, Giampà F , Grande , Miscimarra 3, Giampà G . Coach: Barilla.

NEW BASKET AGROPOLI PAESTUM: Borrelli 6, Farese 8, Lepre G 12, Dell’Omo 2, Landgren 10, Pekic 14, Norci, Molinaro 6, Bevilacqua, Cesarulo 9, D’Urzo 9, Porreca. Coach Lepre.

Primi tre quarti con percentuali al tiro non incoraggianti, accelerata nell’ultimo periodo e nuova vittoria per il Basketball Lamezia ai danni dell’Agropoli. Fenici gialloblu che così si confermano nei piani alti della classifica di serie C Gold, con la gara di Belizzi da recuperare.

Prepartita con i ragazzi della Lamezia Lucky Friends ad accompagnare le due squadre in campo in occasione della settimana Special Olympics, avvio sprintoso per i gialloblu (8-2) con ospiti che tornano sotto (16-15) con la prima tripla di Pekic. Romeo trova due canestri in fila che riportano avanti le fenici, ed il primo quarto si chiude sul 23-18.

A metà secondo quarto l’inerzia del match continua sullo stesso mood (31-25), e all’intervallo lungo si va sul 41-35.

Anche nel terzo quarto il Lamezia non riesce a trovare uno strappo netto e decisivo, ci prova nel finale con la tripla di Romeo che sigla il 61-48, l’1/3 dalla lunetta di Landgren fa andare le due squadre all’ultimo riposo con il massimo vantaggio per le fenici.

L’ultimo parziale si apre con il primo fallo tecnico della gara, fischiato alla squadra ospite, gli ospiti iniziano a tirare un po’ il fiato ed il divario si allunga (69-52). La tripla di Miscimarra (83-60) apre la versione total under negli ultimi 80 secondi. La gara termina 85-67 per il Lamezia.