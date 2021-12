Il Sambiase esonera mister Neri, nei prossimi giorni il sostituto

L’Asd Sambiase Calcio 1923 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore mister Giuseppe Neri. La società valuterà nei prossimi giorni la figura adatta a sostituire Neri al quale va un profondo ringraziamento per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi mesi.

Nelle 9 giornate disputate i giallorossi hanno vinto 5 partite, pareggiato una volta e trovato 3 sconfitte, l’ultima delle quali domenica scorsa contro il Bivongi che è concisa con la decisione del Club delle Due Torri di cambiare guida tecnica per cercare di non perdere il treno verso la Promozione.

La classifica, rivista dopo il ritiro della Vigor Lamezia 1919 ed il conseguente annullamento del pareggio e 3 sconfitte subite dai biancoverdi nelle 8 gare disputate, vede:

Bivongi 18 Parghelia 16 Sambiase 16 Guardavalle 14 Vigor 1919 14 Chiaravalle 14 San Calogero 13

I prossimi giorni potrebbero essere anche propizi per movimenti di mercato, con già certa la fine dell’avventura in giallorosso del difensore Antonelli, che arrivato il 5 novembre in via Savutano ieri è stato annunciato dalla Palmese