Si separano le strade tra la Promosport e l’attaccante Antonio Russo, che saluta così i bianco azzurri: «ringrazio tutta la società, lo staff tecnico e dirigenziale e tutti i miei compagni per quello che abbiamo costruito e vissuto insieme, ai quali auguro di raggiungere gli obiettivi prefissati».

Da via Boccioni si reputa che «a volte le strade si dividono, cambiano le maglie e i colori ma il bene, la stima e l’affetto sono impermutabili. Grazie bomber per il tempo trascorso insieme, da parte di tutta la società il più grande in bocca al lupo per il tuo futuro personale e calcistico».

Prossima destinazione presunta per Russo un ritorno a Sersale.