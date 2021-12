Già tempo di una nuova gara per il Lamezia Terme, impegnato domani a Cittanova per il turno infrasettimanale di serie D.

«Sicuramente sarà una gara combattuta, la squadra avversaria è una buona compagine, che ha buone individualità e anche un sistema di gioco organizzato. Noi l’abbiamo preparata bene, seppur con poco tempo a disposizione», ammette mister Lio, «siamo certi di poter far bene, l’importante è scendere in campo con grinta e determinazione, mettendo in campo quando preparato in allenamento. Stiamo lavorando bene e i risultati si vedono».

Si rigioca dopo solo tre giorni, dopo aver disputato domenica una gara intensa su un terreno pesante, il che potrebbe essere un’incognita in più da tenere in considerazione. «Certamente il tempo di recupero non è molto, sia per noi che per loro. Siamo in un periodo in cui i terreni di gioco sono spesso pesanti e ciò non favorisce il nostro palleggio. Ciò ovviamente non deve essere un alibi, laddove non può essere usata al meglio la tecnica andranno profusi abnegazione e tenacia» valuta il tecnico dei gialloblu.

Chiusura in merito agli indisponibili: «abbiamo recuperato qualche elemento, il quale però ovviamente non è al 100%. Abbiamo qualche acciacco è vero, ma i ragazzi metteranno in campo tutto quello che hanno, per poter raggiungere il risultato finale».

Fuori dai convocati tra condizioni fisiche precarie e scelte tecniche Rechichi, Talarico, Trotta, Umbaca e Verso.